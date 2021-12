Ligue 1: Paris Saint-Germain spielt gegen FC Lorient unentschieden

Nachdem der Spanier in der 81. Minute mit der offenen Sohle gegen La Fee in den Zweikampf gegangen war und sich zurecht die erste Verwarnung abholte, stellte er bei einer Kontergelegenheit der Hausherren kurz darauf seinen Körper gegen den herannahenden Moffi rein, was Schiedsrichter Jérémie Pignard ebenfalls ahndete und die zweite gelbe Karte zeigte.