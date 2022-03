Ligue 1: Ex-Weltmeister kritisiert Neymar scharf - noch Zukunft bei Paris Saint Germain?

Zwei Wochen nach dem Pfeifkonzert gegen Girondins Bordeaux (3:0) darf Neymar wohl erneut mit unliebsamen Reaktionen rechnen. „Ich habe immer noch keine Lust auf diesen Versager und noch weniger Bock ihn zu unterstützen, erklärt etwa Valéry, seit 18 Jahren Dauerkarteninhaber auf der Kop Auteuil, der Tribüne, auf der in eingefleischtesten PSG-Fans stehen. Für Valéry steht fest: „Neymar hat eigentlich in Paris nichts mehr zu suchen. Ich weiß nicht wie es gelingen soll, aber ich hoffe, dass er den Verein im Sommer verlassen wird. Sonst wird PSG auch in der kommenden Saison erneut enttäuschen.“