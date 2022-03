Ligue 1: Traurige Nachricht! Beinamputation bei Ex-PSG-Spieler Rodriguez

Bruno Rodriguez stürmte in Frankreich neben PSG auch noch erfolgreich für den FC Metz und SC Bastia. In Spanien war er kurzzeitig für Rayo Vallecano und in England für Bradford City aktiv. Insgesamt bestritt er in seiner Karriere 276 Spiele und erzielte dabei 79 Tore, bis er im Jahr 2005 seine Karriere im Alter von 32 Jahren beendete. (DATEN: Die Tabelle der Ligue 1)