Gianluigi Donnarumma: Schmeißt der Torhüter bei PSG schon wieder hin?

Bei den Italienern bahnt sich eventuell der Verkauf an den in Bahrain ansässigen Fonds Investcorp an. Mit neuen Milliarden im Rücken könnte Milan den Ex-Keeper eventuell anlocken. In dem Bericht aus Frankreich heißt es weiter, dass Donnarummas Zukunft bei PSG auch von Sportdirektor Leonardo abhänge.