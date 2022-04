Ligue 1: Donnarumma-Ansage wegen Zweikampf mit Navas: "Hier, um in der Startelf zu stehen!"

Paris-Coach Mauricio Pochettino kündigte nach Navas‘ Aussagen bereits an, dass sich die Situation ändern werde: „Ich glaube nicht, dass es einen anderen Klub auf der Welt gibt, der in der gleichen Situation mit zwei Torhütern dieses Kalibers ist. Das Zusammenspiel und der Konkurrenzkampf zwischen den beiden war gut. Ob Keylor oder Gigio, sie hätten beide gerne mehr gespielt. In Zukunft wird es anders sein.“ (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Ligue 1)