„Kämpft für euren Klub, macht das Trikot nass und respek­tiert dessen Farben“, steht auf einem großen Banner, das in jedem Heimspiel in der Grünen Hölle ausgerollt wird. Doch diesen Kampf und diese Leidenschaft für ihren so geliebten ASSE haben die Anhänger in der laufenden Saison selten gesehen.