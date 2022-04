Ligue 1: Paris Saint-Germain enthüllt Sammlertrikot anlässlich zehnter Meisterschaft

Anlässlich des Meilensteins hat PSG nun ein Sammlertrikot enthüllt, das über dem Wappen des Vereins mit einem Stern verziert ist. Dabei gibt es die Sonderedition als Heim- und Auswärtsvariante. Nach offiziellen Angaben des Vereins wird das Trikot in den restlichen Saisonspielen vom Starensemble, beginnend mit dem Auswärtsspiel am heutigen Freitagabend in Straßburg, getragen. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Ligue 1)