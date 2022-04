Ligue 1: Pochettino vor dem Aus bei Paris Saint-Germain - Conte oder Zidane als Nachfolger

Der Titel in der Liga ist jedoch nicht mehr als ein Trostpreis für das Starensemble rund um Lionel Messi, Neymar und Co.: Im französischen Pokal und in der Champions League war jeweils im Achtelfinale Schluss. Pochettino und seine Mannschaft konnten die hohen Erwartungen nicht erfüllen. (DATEN: Die Tabelle der Ligue 1)