Ligue 1: Darum ist Mauricio Pochettino noch PSG-Trainer - obwohl der Nachfolger schon feststeht

Trotzdem, so heißt es weiter, sind beide Parteien an einer möglichst reibungslosen Trennung interessiert. Schon am nächsten Montag wird ein Großteil des Teams zum Trainingsauftakt in der französischen Hauptstadt erwartet. Pochettino, dessen Vertrag bis 2023 gilt, soll den Weg dann möglichst bereits für seinen designierten Nachfolger Christophe Galtier freigemacht haben.