"Astreiner Skandal" bei PSG!? Das doppelte Spiel von Luis Campos

Besonders kurios: Campos arbeitet die meiste Zeit weder aus Paris noch aus Vigo, sondern aus seinem Büro in Monaco mit Blick aufs Mittelmeer. So versuchte er in der vergangenen Woche, den Transfer des französischen Stürmers Cédric Bakambu von Olympique Marseille zu Celta Vigo unter Dach und Fach zu bringen.