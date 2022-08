PSG-Profi vor Abschied - winkt eine Mega-Abfindung?

Wie die französische Sportzeitung L‘Équipe berichtet, sind sich Spieler und Verein bei den Verhandlungen zu einer Vertragsauflösung so gut wie einig. Noch ist Herrera bis 2024 an PSG gebunden, ihm stehen offenbar noch zwölf Millionen Euro an künftigen Gehältern zu. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Ligue 1)