FC Lorient mischt Ligue 1 auf - Die Sensation der Seehechte

In den vergangenen zwei Spielzeiten stand der FCL kurz vor der Relegation in die Ligue 2. „Wir haben eine gesunde Mischung aus einem Kern, der an diesen zwei knappen Klassenerhalten beteiligt war und ein paar frische Kräfte aus dem letzten Sommer, die in der Kabine für mehr Unbekümmertheit und Schwung sorgen“, frohlockt Le Bris.