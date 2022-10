Kylian Mbappé und Co.: Die unglaubliche Steuer-Statistik der PSG-Stars

Über Mbappés Verdienst sagte er in der L‘Equipe: „Er wird viele Steuern zahlen und es ist gut, dass er sie in Frankreich zahlt. Die Summen sind so schwindelerregend, dass sie dem gewöhnlichen Verständnis entfliehen.“ Immerhin: Durch Mbappés Steuern ließen sich „öffentliche Dienste“ finanzieren. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Ligue 1)