Ligue 1: Messi-Rückkehr bei PSG angekündigt - Mbappé und Neymar schon einsatzbereit

Der Superstar werde am „2. oder 3. Januar“ wieder die Arbeit bei Paris Saint-Germain aufnehmen, erklärte Trainer Christophe Galtier am Dienstag auf einer Pressekonferenz. Messi hatte das Finale gegen Frankreich gewonnen und wurde anschließend in seiner Heimat von Millionen Fans frenetisch gefeiert. (DATEN: Die Tabelle der Ligue 1)