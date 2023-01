Ex-Lyon-Sportdirektor: Transfer von Jérôme Boateng ein Fehler

Gemeint ist Boatengs Prozess gegen seine Ex-Freundin am Amtsgericht in München. „Wir fanden das nicht so schlimm, aber er musste mehrmals nach Deutschland“, berichtete Juninho. „Wir hätten die Dinge auf den Tisch legen und uns fragen sollen, wie viele Reisen er nach Deutschland machen muss, wie der Prozess läuft. Es hätte Fragen geben müssen, um zu wissen, welche Entscheidung zu treffen ist.“