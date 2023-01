Ligue 1: PSG spät in der Nachspielzeit geschockt - Will Stills Fußballmärchen geht weiter

Zwar brachte Neymar die Hausherren sechs Minuten nach dem Seitenwechsel nach einem abgefälschten Schuss von Lionel Messi mit seinem zwölften Saisontreffer in Führung. Doch in Unterzahl nach der Roten Karte gegen den eingewechselten Marco Verratti (59.) kassierte PSG in der Nachspielzeit noch den Ausgleich der Gäste durch Folarin Balogun (90.+6).

Will Still schreibt Fußballmärchen fort

Ein gerechtes Ergebnis, hatte sich Reims doch vor allem in der ersten Hälfte und in der Schlussphase einige gute Chancen herausgespielt. Seit mittlerweile zehn Ligaspielen ist das Team von Trainer Will Still ungeschlagen. (Ein völlig verrücktes Fußball-Märchen)