Ligue 1: PSG nach Remis gegen Straßburg Französischer Meister

Das Remis am 37. Spieltag der Ligue 1 genügte PSG, um nicht mehr einholbar an der Spitze der Tabelle zu stehen. Vier Punkte beträgt der Vorsprung vor RC Lens ein Spiel vor dem Saisonende.

Lionel Messi brachte den elfmaligen nationalen Champion in der 59. Minute nach Vorarbeit von Kylian Mbappé in Führung. Kevin Gameiro erzielte 20 Minuten später den Ausgleich für Straßburg, das den Klassenerhalt in der höchsten Spielklasse Frankreichs sicher hat.