Und jetzt? Nächste irre Wende bei Mbappé - Superstar einigt sich mit PSG

Kylian Mbappé kehrt ins Team von Paris Saint-Germain zurück! Der eigentlich schon aussortierte Superstar soll wieder am Training von Trainer Luis Enrique teilnehmen - das gab der Meister in einem Statement bekannt.

„Nach sehr konstruktiven und positiven Gesprächen zwischen Paris Saint-Germain und Kylian Mbappé vor dem Spiel zwischen PSG und Lorient wurde der Spieler heute Morgen wieder in die erste Trainingsgruppe aufgenommen“, heißt es in einer Mitteilung des Vereins, aus L‘Equipe zitiert.

Die Sportzeitung schreibt weiter, dass ein Abschied von Mbappé in diesem Sommer vom Tisch sei. Demnach habe Klubboss Nasser al-Khelaifi die Rückkehr des Stürmers dem Team am Sonntag persönlich erklärt. „Kylian ist in den Verein investiert“, sagte der dabei demnach.