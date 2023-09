Nach Streik-Wechsel: PSG meldet Verletzung von Kolo Muani

Randal Kolo Muani hat sich rund um seinen Wechsel zu Paris Saint-Germain eine Verletzung zugezogen. Der Neuzugang laboriere an einem verstauchten Knöchel, gab der französische Topklub bekannt.

Der Nationalspieler war am Deadline Day auf den letzten Drücker doch noch für eine Rekordsumme von Eintracht Frankfurt zu PSG transferiert worden.

Am Samstag stand er erstmals mit seinem neuen Team auf dem Trainingsplatz - das zeigen Bilder, die PSG auf Twitter teilte. Dabei trug er allerdings nur Laufschuhe, die Verletzung hat er sich also womöglich schon zuvor zugezogen.

Die nächsten Tage soll Kolo Muani in Behandlung bleiben, teilten die Pariser noch mit. Im Kader für das Topspiel gegen Olympique Lyon am Sonntag (20.45 Uhr) fehlt er.

Wow! Was ist das für eine Transferankündigung

Der Transfer des 24-Jährigen hatte am Vortag die Fußballwelt in Atem gehalten, weil der Franzose seinen Abgang per Streik erzwungen hatte. Nachdem es zunächst nicht mehr nach einem Deal aussah, fanden die Klubs spät doch noch eine Lösung.