Ex-Bundesliga-Coach in Frankreich erfolgreich - Legenden verneigen sich

Bei Borussia Mönchengladbach nahm seine Zeit im vorletzten Sommer ein eher tristes Ende - nun ist Adi Hütter einer der meistangesehenen Trainer in der französischen Ligue 1.

Nachdem sich der frühere Gladbach- und Frankfurt-Coach in der Saison 2022/23 ein Sabbatjahr gegönnt hatte, unterschrieb er zur aktuellen Saison ein zwei Jahresvertrag bei AS Monaco. Dort konnte sich der 53 Jahre alte Österreicher bereits in den ersten fünf Monaten einen Namen machen. Hochachtung genießt er unter anderem bei einer Bundesliga-Legende aus Frankreich.