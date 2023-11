Ligue 1: Ousmane Dembélé packt über seinen Wechsel zu PSG aus

Ousmane Dembélé ist, sportlich gesehen, noch nicht zu 100 Prozent bei Paris Saint-Germain angekommen, ist in 13 Partien noch torlos. Dennoch fühlt er sich in der französischen Hauptstadt wohl und glaubt, dass es auch sportlich bald besser wird. Selbst bewertet er seinen Saisonstart als „mittel“, glaubt aber, dass er von Spiel zu Spiel besser werde. Dennoch kann er die Kritik an seinen bisherigen Leistungen nachvollziehen.