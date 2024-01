Kylian Mbappé stichelt gegen Journalisten: "Weil ich vorher nicht wichtig war?"

Er wurde auch gefragt, ob ihn eine veränderte Positionierung im Spiel von Trainer Luis Enrique vom Bleiben überzeugen könnte. Was dem Superstar nicht so ganz gefiel.

Mbappé: „Weil ich vorher nicht wichtig war?“

„Heute ist die Freiheit, die der Trainer dir gibt und von der er uns in der Pressekonferenz erzählt...“, setzte ein Reporter an und wurde dann von einem irritierten Mbappé unterbrochen: „Ja, was hat das damit zu tun? Ich verstehe es nicht.“