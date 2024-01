PSG: Kennt Luis Enrique eigene Elf nicht? Irritierende Aussagen über Manuel Ugarte

„Ugarte? Heute war er großartig: keine verlorenen Bälle, keine Fehler, perfekt“, erklärte Enrique im Anschluss an das 2:0-Sieg gegen den FC Toulouse. Kurios dabei allein: Der Mittelfeldspieler aus Uruguay hatte während der gesamten Partie nur auf der Bank gesessen.

In der Ligue 1 hatte Ugarte bisher gerade mal 13 Einsätze hingelegt, bereitete drei Tore vor. In der Champions League war Ugarte in allen sechs Gruppenspielen aufgelaufen.