"Er hat mich angeschrien, als wäre ich verrückt": Aubameyang über Trainer-Attacke und Alkohol-Missbrauch

Pierre-Emerick Aubameyang hat in einem Interview mit dem französischen YouTube-Kanal Colinterview – Oh My Goal offen und ehrlich über seine Alkoholprobleme gesprochen. Der ehemalige Star von Borussia Dortmund berichtete von der schwierigste Phase seines Lebens.

{ "placeholderType": "MREC" }

„Ich bin mir sicher, dass ich depressiv war. Ich habe zum Beispiel angefangen, viel zu trinken. Es begann kurz bevor ich von Arsenal gefeuert wurde“, so der 34-Jährige.

Dass sich der Gesundheitszustand seiner Eltern in dieser Zeit verschlechterte, war für den gabunischen Nationalstürmer auch ein Grund, viel Alkohol zu trinken: „Es wirkt sich auf einen Mann aus, es war schwierig. Wie kommt man da raus? Oft sagen wir, dass wir darüber reden müssen. Das ist keine Schande.“

Aubameyang: „Dann ist er auf mich losgegangen“

Nach fünf erfolgreichen Jahren in Dortmund wechselte Aubameyang im Jahr 2018 in die Premier League zum FC Arsenal. In London konnte er zunächst an seine früheren Erfolge anknüpfen. In seiner zweiten Saison musste er jedoch überraschend die Kapitänsbinde abgeben und wurde von Trainer Mikel Arteta aus dem Kader gestrichen.

{ "placeholderType": "MREC" }

Er sei damals zu Besuch bei seiner kranken Mutter in Frankreich gewesen, so der Stürmer. Das war mit Arteta abgesprochen. Er war jedoch einen Tag verspätet nach London zurückgekehrt. Arteta sei daraufhin völlig ausgerastet.

„Als ich zurückkam, hat der Trainer seine Besprechung beendet und mich gepackt und ist auf mich losgegangen. Er hat mich angeschrien, als wäre ich verrückt und gesagt: ‚Du hast mir ein Messer in den Rücken gestoßen. Das kannst du mir nicht antun, in den Zeiten, die wir gerade durchmachen‘“, so Aubameyang. Letztendlich wurde sein Vertrag einvernehmlich aufgelöst.