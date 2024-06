Marseille mit De Zerbi "grundsätzlich einig"

Stattdessen zieht es den 45-Jährigen nun wohl nach Südfrankreich. OM beendete die Saison auf einem enttäuschenden achten Rang und verpasste somit das internationale Geschäft für die kommende Saison. In der Europa League scheiterte der Klub des Ex-Dortmunders Pierre-Emerick Aubameyang erst im Halbfinale am späteren Sieger Atalanta Bergamo.

"In den nächsten Tagen" wolle Marseille das Engagement des Nachfolgers von Jean-Louis Gasset offiziell verkünden. In England tritt Fabian Hürzeler vom deutschen Zweitligameister FC St. Pauli in die Fußstapfen De Zerbis, der Brighton in seinen beiden Amtsjahren etwas überraschend auf Rang sechs und elf führte.