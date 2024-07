Nach nur 17 Tagen! EM-Star Mikautadse findet neuen Verein

Von Ajax über Metz zu OL: Der georgische Shootingstar Georges Mikautadse schließt sich dem französischen Erstligisten Olympique Lyon an. D

Der Mittelstürmer, der in der vergangenen Saison von Ajax Amsterdam für ein halbes Jahr an Metz verliehen war, wurde nach dem EM-Aus Georgiens am 1. Juli zunächst für eine Ablösesumme von 13 Millionen Euro fest vom Ligue-1-Absteiger verpflichtet - nun folgte nur 17 Tage später der von vielen Seiten erwartete Schritt zu einem ambitionierten Klub.