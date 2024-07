Ex-Weltmeister Vieira und Straßburg trennen sich

Viera neuer Trainer der USA?

Vieira wird in mehreren Medienberichten als neuer Nationaltrainer der USA gehandelt, nachdem der ehemalige Bundesligaprofi Gregg Berhalter in der Vorwoche aus dem Amt entlassen wurde. Von 2016 bis 2018 sammelte Vieira als Coach von New York City FC in der nordamerikanischen Profiliga MLS bereits Trainererfahrungen in den USA.