Girondins stürzt in die vierte Liga ab

Der sechsmalige französische Fußball-Meister Girondins Bordeaux startet in der kommenden Saison in der vierten und nicht wie bisher angenommen in der dritten Spielklasse. Wie der nationale Fußballverband (FFF) am Donnerstag mitteilte, wird der ehemalige Klub von Ex-Weltmeister Zinedine Zidane in die National 2 zurückgestuft.