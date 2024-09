Moukoko mit Doppelpack bei Nizza-Kantersieg

Der 19-Jährige, von Borussia Dortmund mit Kaufoption an den französischen Erstligisten ausgeliehen, traf beim 120. Vereinsgeburtstag in der 26. und 39. Minute, einen weiteren Treffer bereitete er vor, ehe er nach gut einer Stunde ausgewechselt wurde.

Nizza bereits mit sechs Toren zur Halbzeit

"Diese 120-Jahr-Feier wird in Erinnerung bleiben, auch in meiner, denn Spiele mit solchen Ergebnissen kommen nicht oft vor, wenn überhaupt", sagte Nizzas Trainer Franck Haise. Erstmals in diesem Jahrtausend hatte ein Team in der Ligue 1 in den ersten 45 Minuten ein halbes Dutzend Tore erzielt.