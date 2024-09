Rechtsstreit mit Mbappe: PSG legt Berufung ein

Der Rechtsstreit zwischen dem französischen Fußballstar Kylian Mbappe und seinem Ex-Klub Paris Saint-Germain geht in die nächste Runde. Wie der Hauptstadtklub am Freitag mitteilte, wird dieser gegen die Entscheidung des französischen Liga-Verbandes LFP Berufung einlegen. Die LFP hatte PSG in der vergangenen Woche zu einer Zahlung von 55 Millionen Euro an Mbappe verurteilt, der Stürmer hatte diesen Betrag für noch ausstehende Gehälter und Sonderzahlungen eingefordert.