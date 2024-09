Vor Duell bei Arsenal: Paris streicht Dembele aus Kader

Schon in der Vergangenheit hatte der Franzose immer wieder für Ärger gesorgt. Nun fehlt er in der Königsklasse.

Schon in der Vergangenheit hatte der Franzose immer wieder für Ärger gesorgt. Nun fehlt er in der Königsklasse.

Immer wieder Ärger mit Ousmane Dembele: Der ehemalige Dortmunder ist aus dem Kader des französischen Fußball-Spitzenklubs Paris Saint-Germain für das Champions-League-Spiel in London beim FC Arsenal gestrichen worden. „Wenn jemand die Erwartungen der Mannschaft nicht erfüllt oder respektiert, bedeutet das, dass er nicht bereit ist zu spielen“, sagte PSG-Trainer Luis Enrique auf der Pressekonferenz vor dem Königsklassen-Duell am Dienstag (21.00 Uhr/DAZN).

Einzelheiten zu Dembeles Verhalten gab Enrique nicht preis. Französische Medien hatten jedoch zuvor berichtet, dass der 27-Jährige nach dem 3:1-Sieg von PSG am Freitag gegen Rennes einen heftigen Streit mit dem Trainer gehabt haben soll. "Ich werde daraus keine Seifenoper machen", sagte Enrique: "Es gibt keine Probleme zwischen uns. Das ist völlig falsch. Es geht einfach um die Verantwortung des Spielers."

Das Spiel bei Arsenal "ist sehr wichtig, und ich möchte, dass alle meine Spieler bereit sind, deshalb habe ich ihn nicht mitgenommen", so der 54-Jährige: "Ich will das Beste für meine Mannschaft, das ist meine Aufgabe."

In der Vergangenheit hatte Dembele bei seinen Vereinen immer wieder für Unmut gesorgt. So hatte der Franzose unter anderem 2017 beim Bundesligisten Borussia Dortmund gestreikt und so einen Wechsel zum FC Barcelona forciert.