Früherer Bayern-Star Dante urteilt über Ex-BVB-Spieler Moukoko

Seit mittlerweile sieben Wochen kickt Youssoufa Moukoko für OGC Nizza , bisher konnte der 19-Jährige selten auf sich aufmerksam machen. Als unzureichend gelten bisher seine Leistungen, egal ob in der französischen Meisterschaft oder in der Europa League .

Obwohl mit Gaetan Laborde und Terem Moffi zwei direkte Konkurrenten verletzungsbedingt etliche Wochen ausfallen, konnte der von Borussia Dortmund ausgeliehene und mit einer Kaufoption von 18 Millionen Euro belegte Angreifer an der Côte d‘Azur seine Chance bislang nicht nutzen. Ihm fehlt noch eindeutig die Bindung zu seinen neuen Mitspielern, zudem offenbart er körperliche Defizite was seine Fitness anbelangt.

Gleich bei seinem Startelfdebüt in der Ligue 1 gegen den Aufsteiger AS Saint-Étienne (8-0) brillierte Moukoko mit einem Doppelpack. Die treuen Anhänger in der Allianz-Riviera feierten ihren Neuzugang minutenlang nach Abpfiff.