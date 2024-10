PSG-Eklat hat Folgen

Wegen homophober Gesänge seiner Anhänger vor dem Ligaspiel am 20. Oktober gegen Straßburg muss der französische Fußball-Meister Paris Saint-Germain Teile einer Tribüne im Prinzenpark sperren. Dies betrifft das Heimspiel am 5. November gegen RC Lens.

Die verunglimpfenden Gesänge, gerichtet an den Rivalen Olympique Marseille, dauerten zehn Minuten an, auch zwei Ansagen des Stadionsprechers konnten diese nicht stoppen. Paris hatte eine Woche später 3:0 in Marseille gewonnen.