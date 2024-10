PSG: Experten watschen Enrique ab! "Kann nicht gut gehen"

Noch nie seit Carlo Ancelotti (Januar 2012 bis Juni 2013) hat ein Trainer von Paris Saint-Germain wettbewerbsübergreifend so wenige Siege eingefahren wie Luis Enrique - 40 Erfolge aus 62 Spielen macht nur 64,5 Prozent. Nach 15 Monaten an der Seine ist der spanische Trainer trotzdem stets im Mittelpunkt, genauso wie er es sich bei seiner Ankunft gewünscht hatte.

Das jüngste Kapitel unterstreicht noch ein Stück mehr seine Macht: Er strich Ousmane Dembélé aus dem Kader für die Auswärtspartie des französischen Meisters beim FC Arsenal (0:2) Ende September in der Champions League. Der Grund: Der ehemalige Dortmunder zeigte sich in den vergangenen Spielen immer wieder zu eigensinnig, was sein Coach wütend machte. Der französische Nationalspieler wurde darauffolgend zum Rapport bestellt und zeigte sich dabei keineswegs einsichtig.