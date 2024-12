PSG: Böse Donnarumma-Verletzung - Paris-Keeper mit Wunde im Gesicht

PSG-Keeper Gianluigi Donnarumma hat sich beim Liga-Topspiel in Monaco böse im Gesicht verletzt. Der 25-Jährige war beim Herauslaufen mit Gegenspieler Wilfried Singo zusammengeprallt, der Verteidiger traf Donnarumma mit dem rechten Fuß im Gesicht (17.).

„Oh, oh. Das sieht nicht gut aus“, sagte DAZN -Kommentator David Ploch, als er die Szene in der Wiederholung sah.

Donnarumma mit unschöner Verletzung

Der italienische Nationalspieler wies eine unschöne Verletzung in der Nähe des rechten Jochbeins auf. Anscheinend war er noch auf dem Feld getackert worden.

Für Donnarumma kam Matvey Safonov in die Partie. Der Russe hatte in der Champions League beim FC Bayern in der Startelf gestanden, patzte dabei folgenschwer.