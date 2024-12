Witz-Strafe! Kind bekommt Stadionverbot

Harte Strafe in der französischen Ligue 1 für einen Sechsjährigen: Der Junge bekommt Stadionverbot. Das ist der Grund.

Ungewöhnliche Maßnahme in der französischen Ligue 1 ! Wie die L‘ Équipe berichtet , hat Erstligist AC Le Havre ein Stadionverbot gegen ein sechsjähriges Kind verhängt.

Konkret soll es sich um Pappbecher und Papierkügelchen handeln, die vermutlich in die Richtung eines Freundes geworfen wurden. Da sie allerdings am Spielfeldrand - jenseits der Werbebanden, aber nicht auf dem Spielfeld - landeten, zog der Klub das Verbot in Betracht. Personen wurden von den Gegenständen nicht getroffen.