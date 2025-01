Trainer Hütter verlängert in Monaco

Der frühere Bundesliga-Coach Adi Hütter (54) hat seinen auslaufenden Vertrag beim französischen Fußball-Erstligisten AS Monaco verlängert.

Wie der Klub am Samstag mitteilte, läuft der Kontrakt des Österreichers nun bis zum 30. Juni 2027.

Hütter führte den Klub gleich zur Vizemeisterschaft und somit erstmals seit der Saison 2018/2019 in die Champions League. In dieser Saison liegt Monaco nach 16 Ligue1-Spielen mit 30 Punkten wieder aussichtsreich im Rennen, in der Königsklasse steht das Hütter-Team auf Rang 16.