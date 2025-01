Ousmane Dembélé schießt den VfB Stuttgart mit dem ersten Dreierpack seiner Königsklassen-Karriere beinahe eigenhändig aus dem Turnier. Selbst deutsche Nationalspieler applaudieren, aber die Frage bleibt: Weshalb nicht immer so?

Von einer „Schande von Stuttgart “ war im Vorfeld der Champions-League-Partie zwischen dem VfB Stuttgart und Paris Saint-Germain (1:4) die Rede, von einem vermeintlichen Nichtangriffspakt und einer Einigung auf ein Remis, das beiden Teams den Einzug in die Playoffs ermöglicht hätte.

„Der hat einfach eine unfassbare Qualität. Der ist nicht umsonst einige Male in seiner Karriere für hunderte Millionen gewechselt“, musste DFB-Nationalspieler Maximilian Mittelstädt in der Mixed Zone nach der Partie neidlos anerkennen. Simpel ausgedrückt: Dembélé hat dem VfB in allerhöchster Kunstform die Grenzen aufgezeigt.