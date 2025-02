Eklat in Frankreich! Topklub droht mit Liga-Ausstieg

Große Aufregung in der französischen Ligue 1 : Olympique Marseilles Präsident Pablo Longoria hat mit drastischen Worten gegen die Schiedsrichter in Frankreich für einen Eklat gesorgt.

Nach der 0:3-Niederlage gegen AJ Auxerre am Samstag redete sich der Verantwortliche in den Stadionkatakomben in Rage und erhob schwere Vorwürfe gegen die Referees: „Das ist Korruption! So etwas habe ich noch nie gesehen“, schimpfte er vor laufender Kamera und drohte sogar mit einem Liga-Ausstieg: „Es ist vorbestimmt, es ist einseitig. Das ist eine schreckliche Meisterschaft. Wenn OM ein Angebot für die Super League erhält, verlassen wir die Liga sofort!“