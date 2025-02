Ligue 1: Dembélé liefert Tor-Gala

Mit 5:2 gewann Paris St. Germain das Spiel gegen Stade Brest in der Ligue 1. Es kommt schon bald zum nächsten Duell der beiden Erstligisten, denn die Reformation der Champions League hält so einige Neuerungen bereit. Eine davon ist, dass Mannschaften aus demselben Fußball-Verband nun schon früher im Wettbewerb aufeinandertreffen können als bisher.

So kommt es, das Paris Saint-Germain und Stade Brest nun am 11. und am 19. Februar in den Champions-League-Playoffs wieder aufeinandertreffen.