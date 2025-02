Nach Herzstillstand: Gänsehaut-Moment um Ex-Schalker Bentaleb

Der ehemalige Schalker schoss die OSC Lille beim 2:0 (0:0) bei Stade Rennes spät in Führung (80.) - er war nur vier Minuten zuvor eingewechselt worden.

Wenn du hier klickst, siehst du X-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der

Wenn du hier klickst, siehst du X-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von X dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier .

Emotionale Szenen um Ex-Schalker

In Rennes war Bentaleb nach einer Ecke zur Stelle. Einen von Torhüter Brice Samba abgewehrten Kopfball drückte der Algerier aus spitzem Winkel über die Linie - anschließend stürmte er zur Bank seines Teams. Dort wurde er von allen Mitspielern und Trainern in einer Jubeltraube eingeschlossen.

An ein Tor habe er nicht gedacht - aber die Rückkehr auf den Platz, die hatte er sich „acht Monate lang vorgestellt. Ich war wie ein ‚Pfadfinder' geworden, schaute mir die Spiele von oben an und fragte mich, wie man sich verbessern könnte. Ich habe in den letzten Monaten sehr hart gearbeitet, um dieses Ergebnis zu erreichen."