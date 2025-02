PSG-Beben droht! Sogar Existenz in Gefahr?

Paris Saint-Germain droht ein Schock-Szenario! Wie französische Medien übereinstimmend berichten, wird gegen PSG-Präsident Nasser Al-Khelaifi strafrechtlich ermittelt - was den Klub finanziell ins Mark treffen könnte.

Der 51-Jährige ist neben seiner Funktion als PSG-Boss auch Verwalter des 230 Milliarden Euro schweren katarischen Staatsfonds - und soll dabei in eine Affäre verwickelt sein. Konkret geht es um die Lagardère-Affäre.

Al-Khelaifi wird Amtsmissbrauch vorgeworfen

2018 wurde enthüllt, dass im Vorstand des Medienkonzerns Lagardère, an dem eine Tochtergesellschaft des katarischen Fonds beteiligt war, Stimmen gekauft wurden, um mehr Einfluss in der Unternehmensführung zu erhalten.

Der 51-Jährige selbst bestreitet die Vorwürfe, in denen es um Amtsmissbrauch geht, vehement. Er habe „keinerlei Verbindung“ zu diesem Fall.

Dennoch wird nun wohl gegen Al-Khelaifi ermittelt, was auch gravierende Folgen für Paris Saint-Germain haben könnte.

Wie RMC Sport berichtet, droht Katar damit, sein Engagement in Paris aufgrund der Ermittlungen zu beenden.

Müsste PSG bei Katar-Rückzug um die Existenz bangen?

Sollten sich die Anschuldigungen um PSG-Boss Al-Khelaifi bewahrheiten, will sich Katar dem Bericht zufolge als Hauptsponsor von PSG zurückziehen.

Seit dem Einstieg von Katar bei PSG feierte der Klub insgesamt zehn Meistertitel in 13 Jahren. Auch in der laufenden Saison thront PSG auf dem ersten Platz und befindet sich in der Champions League auf dem besten Weg ins Achtelfinale.