Sensation in Frankreich! Viertligist im Pokal-Halbfinale

AS Cannes seit Oktober ungeschlagen

Seit dem 19. Oktober ist er mit seiner Mannschaft ungeschlagen, führt die viertklassige National 2 an - und hat in Julien Domingues einen echten Torgaranten im Angriffszentrum.

Pokal-Schreck will alles „außer PSG“

In den vorherigen Runden hatte Cannes in Grenoble Foot und dem FC Lorient bereits zwei weitere Zweitligisten aus dem Weg geräumt. Im Halbfinale am 1. oder 2. April wolle er nun, so Ott, gegen jeden spielen, „außer gegen PSG.“ Der große Favorit Paris Saint-Germain ist im Viertelfinale am Mittwoch noch bei Stade Saint-Brieuc gefordert - ebenfalls ein Viertligist (ab 21.10 Uhr im LIVETICKER).