BVB-Gegner geht gegen PSG unter

Drei Tage vor dem Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League macht Lille vor allem in der ersten Hälfte einen schwachen Eindruck.

Der OSC Lille unterlag am Samstagabend beim französischen Meister Paris Saint Germain mit 1:4 (0:4), schon nach 37 Minuten hatte es 0:4 gestanden. PSG (62 Punkte) führt die Tabelle der Ligue 1 souverän an, Lille (41) liegt als Fünfter momentan außerhalb der Champions-League-Plätze.

Der BVB hatte am Samstag beim FC St. Pauli gewonnen (2:0) und damit erstmals in dieser Saison zwei Spiele in Folge für sich entschieden.