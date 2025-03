Nach Ausraster: Lyon-Trainer Fonseca droht monatelange Sperre

Der Portugiese hatte sich am Sonntag drohend und lautstark vor dem Schiedsrichter aufgebaut, das dürfte Folgen haben.

Der Portugiese hatte sich am Sonntag drohend und lautstark vor dem Schiedsrichter aufgebaut, das dürfte Folgen haben.

Nase an Nase mit dem Schiedsrichter: Trainer Paulo Fonseca droht nur wenige Wochen nach seinem Amtsantritt bei Olympique Lyon eine lange Zwangspause. Der Portugiese erlaubte sich am Sonntag im Spiel gegen Stade Brest (2:1) einen bemerkenswerten Ausraster, schrie Referee Benoit Millot aus nächster Nähe ins Gesicht. Dieser hatte dem 51-Jährigen die Rote Karte gezeigt, Fonseca muss sich am Mittwoch vor der Disziplinarkommission der französischen Fußball-Liga (LFP) verantworten. Das berichtet die Nachrichtenagentur AFP, es drohe eine lange Sperre.