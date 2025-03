PSG vor Meisterschaft: "Sind die beste Mannschaft"

In der heimischen Liga steht der Hauptstadtklub kurz vor dem Triumph - doch Paris hat auch schon weitere Titel im Visier.

Der Vorsprung ist riesig, der Champagner schon kalt gestellt: Topklub Paris Saint-Germain könnte sich schon am Samstag erneut zum französischen Fußball-Meister krönen - braucht dafür aber noch Schützenhilfe. Nur bei einem eigenen Erfolg bei der AS Saint-Étienne (19 Uhr), einer Niederlage von Olympique Marseille bei Stade Reims (17 Uhr) und einem Unentschieden zwischen der AS Monaco und OGC Nizza (21.05 Uhr/alles DAZN) wäre der 13. Meistertitel der Vereinsgeschichte perfekt.