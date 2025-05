"Schwer, es nicht zu mögen": Deutsche Legende schwärmt von diesem Klub

Michael Ballack schwärmt in den höchsten Tönen von PSG und hebt hervor, wie sich das Image des Klubs gewandelt hat.

Michael Ballack schwärmt in den höchsten Tönen von PSG und hebt hervor, wie sich das Image des Klubs gewandelt hat.

Für mehr und mehr Fußballanhänger beginnt sich das Bild von Paris Saint-Germain zu wandeln. So geht es auch dem früheren deutschen Nationalspieler Michael Ballack. In einem Interview mit der französischen Zeitung L’Équipe hat der 48-Jährige PSG in den höchsten Tönen gelobt und hervorgehoben, dass das Team inzwischen als eingeschworenes Kollektiv agiert.