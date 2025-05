Trainer gibt Job für kranke Freundin auf: "Ich muss nach Hause"

Nach einer Saison verlässt Will Still bereits schon wieder RC Lens. Grund dafür ist, dass er sich um seine schwer kranke Freundin kümmern möchte.

Nach einer Saison verlässt Will Still bereits schon wieder RC Lens. Grund dafür ist, dass er sich um seine schwer kranke Freundin kümmern möchte.

Der Trainer Will Still wird RC Lens nach nur einem Jahr wieder verlassen - der Belgier wird abseits des Fußballplatzes gebraucht. Still will seiner erkrankten Freundin näher sein und wird seinen eigentlich bis 2027 gültigen Vertrag nicht erfüllen.