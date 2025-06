Nach Rückzug von Textor: Kang übernimmt Olympique Lyon

Die amerikanische Geschäftsfrau Michele Kang übernimmt nach dem Rückzug von John Textor die Führung des Krisenklubs Olympique Lyon. Die 66-Jährige solle in der Exekutivdirektion mit dem Deutschen Michael Gerlinger ein Führungsduo bilden, teilte der Verein mit. Mit dem Wechsel in der Vereinsführung soll wohl auch die Entscheidung der Nationalen Kontroll- und Verwaltungsdirektion (DNCG) beeinflusst werden, wonach Lyon wegen Verstößen gegen die Finanzauflagen in die Ligue 2 zurückgestuft wurde.

Lyon hatte umgehend angekündigt, Einspruch gegen die Entscheidung einzulegen. Der Klub hatte bei einer Anhörung vergeblich versucht, die französische Finanzaufsichtsbehörde davon zu überzeugen, die im November verhängten Maßnahmen gegen den siebenmaligen Meister aufzuheben. In Folge gingen die Fans gegen Eigentümer Textor auf die Barrikaden, woraufhin dieser am Samstag seinen Rückzug verkündete.

„Michele ist die ideale Wahl, um OL in die nächste Phase zu führen und ich habe volles Vertrauen in sie und Olympique Lyon, das unter ihrer Führung stärker hervorgehen wird“, wurde Textor in der Mitteilung zitiert. Kang ist die erste Frau an der Spitze von Olympique, seit Mai 2023 war sie bereits Präsidentin und Eigentümerin der Frauen-Mannschaft von Lyon. Die in Südkorea geborene Geschäftsfrau wird zugleich nun zur geschäftsführenden Präsidentin der Eagle Football Group, unter deren Dach der gesamte Verein Olympique Lyon vereint ist.