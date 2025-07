Eric Dier: "Ich werde auch Fehler machen"

Eric Dier soll bei AS Monaco eine neue Rolle übernehmen. Der Innenverteidiger sieht sich trotz seiner Erfahrung nicht als Retter.

Rund eineinhalb Jahre spielte Eric Dier für den FC Bayern und entwickelte sich vor allem in der zweiten Hälfte der vergangenen Saison zum Stammspieler in der Abwehrzentrale - auch aufgrund von Verletzungen anderer.

In der kommenden Saison wartet jedoch eine neue Herausforderung auf den in Portugal aufgewachsenen Engländer, der sich ablösefrei der AS Monaco angeschlossen hat.